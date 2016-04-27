Судан заинтересован в покупке белорусской сельхозтехники и медоборудования

Новости Беларуси. Беларусь поможет Судану в развитии атомной отрасли и строительстве инфраструктуры. В белорусском МИДе сегодня страны подписали соглашения о сотрудничестве в сфере науки и технологий, сельского хозяйства, промышленности. В частности, Беларусь готова делиться опытом развития ядерной энергетической программы и оказать помощь в подготовке кадров в сфере энергетики.

Суданских партнеров интересует также помощь белорусских специалистов в разведке нефтяных месторождений.

Владимир Потупчик, министр энергетики Республики Беларусь:

Договорились о том, что будем делать все необходимое для оказания помощи нашим суданским друзьям в подготовке национальных кадров. Мы готовы участвовать в решении вопросов развития инфраструктуры Судана, используя возможности нашего строительно-монтажного комплекса. Что касается атомной энергетики, мы готовы поделиться своим опытом в этой части

Судан называют «ключом к Африке», так что для Беларуси это государство открывает новые горизонты для расширения экспорта на африканском континенте.

В ходе нынешнего визита суданские партнеры договорились о поставке 13 единиц техники «МАЗ», есть интерес к закупке сельскохозяйственной техники и медицинского оборудования.

Мохаммед Заед Авад, министр нефти и газа Республики Судан:

Нынешний визит должен открыть новые направления для сотрудничества. Мы уверены, что важную роль в реализации подписанных с Беларусью соглашений сыграет частный бизнес. Перспективным видится взаимодействие в области здравоохранения, нефти и газа, а также в банковской сфере.