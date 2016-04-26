Новости Беларуси. Среднемесячная заработная плата в Минске достигла 10,5 миллионов рублей и увеличилась на миллион по сравнению с февралем текущего года. Такие данные предоставил Национальный статистический комитет Республики Беларусь. В промышленности города средняя заработная плата составила 8,6 млн. рублей, в строительстве – 9,3 млн., на транспорте – 9,4, в образовании – 6,1, в здравоохранении – 7,4 млн. рублей.

Наиболее высокая средняя заработная плата зафиксирована в сфере информационных технологий и информационного обслуживания. В тройке лидеров также финансовая и страховая деятельность и воздушный транспорт. Самый высокий показатель номинальной начисленной среднемесячной заработной платы зафиксирован в Первомайском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.