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Соглашение о сотрудничестве с Суданом подпишут 27 апреля в МИД Беларуси

27 апреля 2016 06:55
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Новости Беларуси. Беларусь взяла курс на сближение и с государствами дальней дуги. Так, сегодня в Министерстве иностранных дел нашей страны будет подписано соглашение о сотрудничестве с Суданом. В центре внимания сферы торговли, промышленности и электроэнергетики. Планируется, что белорусские специалисты будут содействовать в проектировании энергетических объектов и повышать квалификацию энергетиков африканской страны.

А накануне в Минске стороны договорились об открытии сборочного производства белорусской сельскохозяйственной техники в Судане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бизнесменов из Восточной Африки также интересует наша легкая промышленность и геологоразведка, в первую очередь, в области добычи нефти.

Алихассан Мудассир, предприниматель (Судан):
Есть новые районы, есть новые места, которые нуждаются в обследовании. И будем просить белорусских коллег, чтобы помогли в этой отрасли. Так как у вас это развито.

# Экономика # Международное сотрудничество # Алихассан Мудассир # Беларусь-Судан

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