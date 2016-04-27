Соглашение о сотрудничестве с Суданом подпишут 27 апреля в МИД Беларуси

Новости Беларуси. Беларусь взяла курс на сближение и с государствами дальней дуги. Так, сегодня в Министерстве иностранных дел нашей страны будет подписано соглашение о сотрудничестве с Суданом. В центре внимания сферы торговли, промышленности и электроэнергетики. Планируется, что белорусские специалисты будут содействовать в проектировании энергетических объектов и повышать квалификацию энергетиков африканской страны.

А накануне в Минске стороны договорились об открытии сборочного производства белорусской сельскохозяйственной техники в Судане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бизнесменов из Восточной Африки также интересует наша легкая промышленность и геологоразведка, в первую очередь, в области добычи нефти.

Алихассан Мудассир, предприниматель (Судан):

Есть новые районы, есть новые места, которые нуждаются в обследовании. И будем просить белорусских коллег, чтобы помогли в этой отрасли. Так как у вас это развито.