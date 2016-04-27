Беларусь поможет Судану в подготовке кадров в энергетической сфере

Новости Беларуси. В белорусском МИДе сегодняподписали соглашение о сотрудничестве с Суданом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Планируется, что белорусские специалисты помогут проектировать в африканской стране энергетические объекты и повысить квалификацию специалистов в этой сфере. В центре внимания сельское хозяйство, промышленность, энергетика и здравоохранение.

Владимир Потупчик, министр энергетики Республики Беларусь:

Судан для нас очень важный партнер на африканском континенте. Принятые сегодня решения позволят нам наполнить конкретным содержанием наши взаимодействия в сфере промышленности, сельского хозяйства, энергетики, нефтехимии и других отраслях народного хозяйства.

Что касается энергетики, мы договорились о том, что будем делать все необходимое для оказания помощи нашим суданским друзьям в подготовке национальных кадров.

Мохаммед Заед Авад, министр нефти и газа Республики Судан:

Этот визит открыл для нас новые направления для сотрудничества с Беларусью. Например, совместные перспективы в сфере здравоохранения и сельского хозяйства. Мы заинтересованы в белорусских технологиях. Есть большие шансы для внедрения их на рынках Судана и дальнейшего обучения наших специалистов.