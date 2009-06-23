Строительство белорусской АЭС — 2012 год, ввод первого энергоблока — 2016 год

Проект межправительственного соглашения о строительстве белорусской АЭС готов и проходит процедуру согласования.

Правительства Беларуси и России планируют подписать документ осенью. Также идет подготовка контрактных документов.

Предусматривается, что генподрядчик «Атомстройэкспорт» построит в Островецком районе станцию «под ключ» с максимально возможным участием белорусских организаций. Контракт планируется к подписанию в четвертом квартале текущего года.

Мощность будущей белорусской АЭС — около двух с половиной тысяч мегаватт. Ввод первого энергоблока намечен на 2016, второго — на 2018 годы.

— Проект уже готов, проводим двустороннее согласование текста. В третьем квартале мы должны его подписать. И параллельно занимаемся подготовкой контрактных документов. В 2012 году начнется строительство АЭС, — заявил Владимир Высоцкий, начальник отдела научно-технической политики и нормативно-правового обеспечения департамента по ядерной энергетике Министерства энергетики Республики Беларусь.