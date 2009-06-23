МВФ поддерживает решение Беларуси о расширении коридора колебаний обменного курса

«Расширение коридора повышает гибкость режима курсообразования, что позволит Беларуси легче адаптироваться к внешним шокам», — заявил глава миссии МВФ в Республике Беларусь Крис Джарвис 22 июня в Вашингтоне.

«Недавнее постепенное ослабление обменного курса в пределах коридора улучшит состояние платежного баланса Беларуси. Принятое на прошлой неделе решение НБРБ о повышении процентной ставки по кредитам овернайт для коммерческих банков также было положительным шагом, который содействует стабильности экономики и обменного курса», — сказал он.

В январе 2009 года фактическая привязка курса к доллару США была заменена привязкой к корзине валют. В состав корзины валют входят доллар США, евро и российский рубль, причем каждая валюта имеет равный вес, сообщает БЕЛТА.