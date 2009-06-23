Всемирный банк: «Экономический рост в Европе и Центральной Азии возобновится в 2010 году»

Восточная Европа и Центральная Азия больше других регионов пострадали от кризиса, констатируют авторы доклада Всемирного банка «Финансирование глобального развития в 2009 году: контуры глобального экономического восстановления».

Многие из государств региона оказались уязвимыми перед внезапным оттоком капитала и ослаблением спроса на экспорт, спровоцированных кризисом. Эксперты Всемирного банка считают, что в 2009 году совокупный ВВП стран Восточной Европы и Центральной Азии сократится на 4,7%, а в 2010 году начнется экономический рост, но его темпы составят всего 1,6%.

Кризис по-разному отразился на экономической ситуации в отдельных странах. Прогнозируется, что в текущем году наиболее серьезные экономические трудности выпадут на долю Украины - ее ВВП сократится на 9%. В России сокращение будет не таким значительным и составит 7,5%. Вместе с тем, на 3,3% вырастет экономика Азербайджана, с приростом в 4,5% закончит год Узбекистан, на 1% вырастет ВВП Грузии.

В 2010 году общее оживление экономики приведет к тому, что все страны региона «выйдут в плюс». А более заметным будет экономическое оживление в Азербайджане и Узбекистане, передает БЕЛТА.