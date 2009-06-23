Цены на нефть упали ниже 67 долларов за баррель

Падение связывают с опасениями в отношении неопределенности прогнозов для крупных экономик, которые вызвали распродажу на мировых рынках акций.

Сегодня цены на нефть упали ниже $67 за баррель, а днем ранее - почти на 4%. Падение связывают с опасениями в отношении неопределенности прогнозов для крупных экономик, которые вызвали распродажу на мировых рынках акций.

Августовские фьючерсы на американскую легкую нефть подешевели на $0,70 до $66,81 за баррель. Фьючерсы на нефть сорта Brent снизились на $0,75 до $66,23 за баррель.

Нефть подешевела после того, как 22 июня Всемирный банк заявил, что перспективы для мировой экономики остаются «необычайно неопределенными» и сократил прогнозы роста в 2009 году для большинства экономик. На стоимость оказала воздействие ситуация в Иране, а также нападения боевиков на важнейшие объекты сырьевой индустрии Нигерии - одного из ведущих поставщиков нефти в мире. Кроме того, повлияло на снижение цены черного золота и укрепление доллара против евро и большинства основных валют.

Рынок ждет еженедельных данных о запасах нефти в США от Американского института нефти и правительства, которые дадут понять, в каком состоянии находится спрос в стране. Инвесторы также сохраняют осторожность в преддверии двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которое начнется сегодня вечером, сообщает БЕЛТА.