Строить телебашню не будем. Нет средств

Заместитель министра связи и информатизации Владимир Теслюк на пресс-конференции заявил о нецелесообразности строительства телевизионной башни. По его словам, средства для реализации этого проекта не найдены. Стоимость самой башни оценивалась в 100 млн. долларов. С учетом инфраструктуры на ее возведение потребовалось бы 170 млн.Как пояснил министр связи и информатизации Николай Пантелей, проект строительства телебашни в Минске не окупаем. В Беларуси планируется переход на цифровые методы передачи телевизионного сигнала. Вопрос качества телевещания в Минске решает городская программа развития кабельных телевизионных сетей, которая реализуется в настоящее время. По словам Николая Пантелея, в Беларуси планируется построить 10 новых передающих телецентров.