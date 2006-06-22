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Турция намерена увеличить товарооборот с Беларусью до миллиарда долларов

22 июня 2006 11:36
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Об этом заявил руководитель делегации бизнес-кругов Турции, глава холдинга <Смирна групп> Игдеджи Седат сегодня на встрече с белорусскими парламентариями. Это уже вторая по счету поездка в Беларусь. Впервые деловые круги Турции посетили Минск в декабре 2005 года. И хотя визит тогда был ознакомительного характера, он оказался результативным. На территории Беларуси было создано около 20 совместных предприятий. Цели нынешнего визита предпринимателей Турции на этот раз более конкретные и разносторонние. Приоритет - промышленности и экотуризму.
# Экономика

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