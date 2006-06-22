С опорой на инновационные технологии

При всей важности торгово-экономического сотрудничества в рамках ЕврАзЭС не менее значимыми являются совместные научно-технические программы. Сегодня их семнадцать, Беларусь участвует в одиннадцати. Космическая геологоразведка, телемедицина, биотехнологии, наноматериалы... Это программы ориентированные в будущее.

С обретением нашей страной статуса председательствующего в ЕврАзЭС Беларусь выступила с инициативой создания программы <Микроэлектроника ЕврАзЭС XXI века>. Инициативу белорусского Президента Александра Лукашенко поддержали Россия, Казахстан и Таджикистан.

Хорошие перспективы сулит сотрудничество и в космической сфере. Беларусь активно стремится в когорту космических держав. Спутник <БелКА> испытания в условиях космодрома прошел, а вот ракета-носитель подвела. Испытания обещают завершить 28 июня. Наш спутник более мощный и будет работать на низкой орбите. Его информационный ресурс в два раза мощнее запущенного недавно казахского спутника.