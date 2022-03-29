Страны Персидского залива не планируют увеличивать добычу нефти и заменять её поставки из России

Нефтяные рынки не смогут обойтись без российской нефти, и ОПЕК+ должен сохранить единство без вмешательства политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С таким заявлением выступил министр энергетики и инфраструктуры Объединенных Арабских Эмиратов Сухейль аль-Мазруи на Глобальном энергетическом форуме в Дубае. Страны Персидского залива, которые теоретически могли бы увеличить добычу, чтобы заменить значительную часть нефти из России, не спешат это делать. Они стараются не подрывать внутреннюю дисциплину ОПЕК+, важным членом которой является Россия, добывая 10 миллионов баррелей в сутки. Заменить ее невозможно – такое мнение было озвучено на площадке форума.