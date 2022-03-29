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Страны Персидского залива не планируют увеличивать добычу нефти и заменять её поставки из России

29 марта 2022 15:16
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Нефтяные рынки не смогут обойтись без российской нефти, и ОПЕК+ должен сохранить единство без вмешательства политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Страны Персидского залива не планируют увеличивать добычу нефти и заменять её поставки из России-1

С таким заявлением выступил министр энергетики и инфраструктуры Объединенных Арабских Эмиратов Сухейль аль-Мазруи на Глобальном энергетическом форуме в Дубае. Страны Персидского залива, которые теоретически могли бы увеличить добычу, чтобы заменить значительную часть нефти из России, не спешат это делать. Они стараются не подрывать внутреннюю дисциплину ОПЕК+, важным членом которой является Россия, добывая 10 миллионов баррелей в сутки. Заменить ее невозможно – такое мнение было озвучено на площадке форума.  

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# Добыча нефти # Экономика # Наталья Надольская # Сухейль аль-Мазруи # Фотофакт

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