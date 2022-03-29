Новости экономики за 29.03.2022

Новости Беларуси. Почему именно рапсовое масло остается одним из самых востребованных товаров сельскохозяйственной группы у иностранных покупателей? Продлит ли МАРТ госрегулирование цен на социально значимые товары? Почему нефтяные рынки не смогут обойтись без российской нефти? С деловым обзором дня в программе Новости «24 часа» на СТВ экономический обозреватель Наталья Надольская. КИТАЙ ВОШЕЛ В ТРОЙКУ КРУПНЕЙШИХ ПОКУПАТЕЛЕЙ РАПСОВОГО МАСЛА НА БУТБ

Местное руководство некоторых районов Беларуси принимает решения о льготах по транспортному налогу для тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Послабления будут только по тем автомобилям, которые не используются для предпринимательской деятельности. Например, такие решения приняли в Ганцевичском, Столинском, Кормянском районах. В некоторых документах говорится о льготах и по местным налогам и сборам.