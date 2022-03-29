Новости экономики за 29.03.2022
Новости Беларуси. Почему именно рапсовое масло остается одним из самых востребованных товаров сельскохозяйственной группы у иностранных покупателей? Продлит ли МАРТ госрегулирование цен на социально значимые товары? Почему нефтяные рынки не смогут обойтись без российской нефти?
С деловым обзором дня в программе Новости «24 часа» на СТВ экономический обозреватель Наталья Надольская.
КИТАЙ ВОШЕЛ В ТРОЙКУ КРУПНЕЙШИХ ПОКУПАТЕЛЕЙ РАПСОВОГО МАСЛА НА БУТБ
Китай вошел в тройку крупнейших покупателей рапсового масла на Белорусской универсальной товарной бирже. Несмотря на сложные условия заключения экспортных сделок, нерафинированный продукт по-прежнему остается одним из самых востребованных товаров сельскохозяйственной группы у иностранных покупателей. Выросли не только физические объемы продаж, но и цены по итогам биржевых торгов – до 1 230 евро за тонну. Причем, если ранее львиная доля рапсового масла поставлялась в страны Евросоюза, то в настоящее время приоритеты отечественных экспортеров постепенно смещаются в сторону стран Азии и в первую очередь Китая.
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В НЕКОТОРЫХ РАЙОНАХ БЕЛАРУСИ ВВОДЯТ ЛЬГОТЫ ПО ТРАНСПОРТНОМУ НАЛОГУ
Местное руководство некоторых районов Беларуси принимает решения о льготах по транспортному налогу для тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Послабления будут только по тем автомобилям, которые не используются для предпринимательской деятельности. Например, такие решения приняли в Ганцевичском, Столинском, Кормянском районах. В некоторых документах говорится о льготах и по местным налогам и сборам.