Страна не знает выходных: полный состав комбайнов вышел 5 августа на поля Гродненской области

Новости Беларуси. Выходной день – не для аграриев. В период уборочной максимально мобилизованы и люди, и техника. Завершить уборку зерна нужно до 20 августа. Такое поручение дал Президент во время селекторного совещания. В Гродненской области на сегодняшний день уже убрано 20 % всего зернового урожая региона. Есть и свои передовики – 11 экипажей комбайнеров-тысячников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из тонн рапса в литры масла. Новинка 2017 года в хозяйстве «Волковысское» – оборудование по отжиму семян. Теперь производство рапсового масла собственными силами 24 часа в сутки. Продукт – на продажу. Жмых – на корм скоту. Рентабельность каждой тонны семян – 7 000 рублей.

В режиме «нон-стоп» работают не только механизмы. В период уборочной аграриям не до выходных. На счету каждый день – говорит директор хозяйства Сергей Чарковский. Ежедневно он лично выезжает на поля – следит за технологией уборки.

А раз колосья в соломе пустые – дорогу кораблям полей. Все 17 комбайнов предприятия от рассвета до заката бороздят хлебную ниву.

Сергей Чарковский, директор РСКУП «Волковысское»:

Определившись с коллективом, всё-таки это урожай, это труд и результат всего нашего годового труда, поэтому на уборке у нас нет выходных, мы работаем с утра до ночи, максимально как позволяют погодные условия.

Погодные условия в последние дни только на руку хлеборобам. Урожай высокий – осталось убрать без потерь и в кратчайшие сроки. Такой наказ дал глава государства.

Чем ниже опущена жатка, тем больше соломы будет заготовлено. Идеальным считается срез в 10 сантиметров. Измерим! Здесь – 4, то есть высший пилотаж! И здесь все знают, кто автор такого виртуозного следа от комбайна. Узнать можно по красному флажку на зеркале. Молодёжный и одновременно семейный экипаж братьев Илючеков – первый в Гродненской области на отечественной машине намолотил тысячу тонн зерна.

Валентин Илючек, старший комбайнер РСКУП «Волковысское»:

Слаженный коллектив. Стараемся, чтоб не упасть лицом в грязь. Каждый год мы стараемся быть первыми в хозяйстве или первыми в районе.

Дмитрий Илючек, комбайнер РСКУП «Волковысское»:

Техника хорошая. Наша, отечественного производства даже не уступает импортной. С этим комбайном можно идти на рекорды. В выходной день в поле и министр сельского хозяйства Беларуси. Он приехал лично пожать руку талантливым волковысским механизаторам. Вручить подарки, денежные премии, а заодно и прокатиться на комбайне-рекордсмене.

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь::

Везде – то ли в поле, то ли на ферме, то ли в мехмастерских – везде должны быть свои энтузиасты, везде должны быть передовики, лидеры, которые должны вести за собой весь оставшийся трудовой коллектив.