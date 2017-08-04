С сыном легче, понимаем один одного: в Мостовском районе наградили первых комбайнеров-тысячников

Новости Беларуси. О тех, кто делает нынешнюю жатву, кто проводит в поле весь световой день, а иногда и больше: первые комбайнеры-тысячники на этой неделе определились в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В лидерах экипажи из Берестовицкого, Мостовского и Волковысского районов. Крепкая дружба, братские отношения и семейные узы – практика показывает, что рекордам способствуют личные отношения в экипажах. Напутствие от жены и матери, обязательно вода на дорожку. Так каждое утро начинается рабочий день хлеборобов. От чайных роз родного дома – на колоски родного поля. В семье Москвенковых трое детей. Последние два года во время страды старший сын помогал отцу, этим летом дошел черед до младшего. Первая уборочная – и сразу в лидеры.

Павел Москвенков, помощник комбайнера КСУП «Имени Адама Мицкевича»:

Когда мы намолотили тысячу, я сам не думал, что столько уже. Приятно было. Один или с сыновьями, за 20 лет работы Петр Москвенков практически каждый год в передовиках жатвы. Любовь к земле детям не навязывал, просто показывал пример – так он и сам когда-то учился у отца.

Петр Москвенков, комбайнер КСУП «Имени Адама Мицкевича»:

Конечно, с сыном легче, понимаем один одного. Всегда слушается. Стремимся вечером попозднее пожать, где поле остается – дожинаем. От рассвета до заката – таков нелегкий хлеб комбайнера. Петра Москвенкова коллеги называют настоящим асом уборочной. Только он умеет оставить за машиной идеальный срез стеблей. Поэтому и жатку ему доверили самую большую в хозяйстве – 10,5 метров.

Галина Буро, СТВ:

За один час на комбайне можно намолотить примерно 20 тонн зерна. Каждый механизатор это знает и ведет свой личный учет. А когда до круглого числа лидера остается совсем чуть-чуть, открывается второе дыхание. И вот они первыми в Мостовском районе намолотили 1000 тонн зерна. За добросовестный труд – заслуженные лавры. Награждение – не отрываясь от работы, прямо в поле: по традиции, букеты и венки из колосьев и 100 рублей в семейную копилку.

Марина Арцыман, заведующий отделом социального партнерства и трудовых отношений Гродненского областного объединения профсоюзов:

Хочется, чтобы эти люди чувствовали степень и ответственности за свою работу. И чтобы понимали, ради чего и для чего работают. Ну и в любом случае поощрение дипломами, грамотами, денежными выплатами, ценными подарками – это всегда приятно любому человеку.