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С сыном легче, понимаем один одного: в Мостовском районе наградили первых комбайнеров-тысячников

04 августа 2017 17:55
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Новости Беларуси. О тех, кто делает нынешнюю жатву, кто проводит в поле весь световой день, а иногда и больше: первые комбайнеры-тысячники на этой неделе определились в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В лидерах экипажи из Берестовицкого, Мостовского и Волковысского районов.

Крепкая дружба, братские отношения и семейные узы – практика показывает, что рекордам способствуют личные отношения в экипажах.

Напутствие от жены и матери, обязательно вода на дорожку. Так каждое утро начинается рабочий день хлеборобов. От чайных роз родного дома – на колоски родного поля. В семье Москвенковых трое детей. Последние два года во время страды старший сын помогал отцу, этим летом дошел черед до младшего. Первая уборочная – и сразу в лидеры.

С сыном легче, понимаем один одного: в Мостовском районе наградили первых комбайнеров-тысячников-1

Павел Москвенков, помощник комбайнера КСУП «Имени Адама Мицкевича»:
Когда мы намолотили тысячу, я сам не думал, что столько уже. Приятно было.

Один или с сыновьями, за 20 лет работы Петр Москвенков практически каждый год в передовиках жатвы.

Любовь к земле детям не навязывал, просто показывал пример – так он и сам когда-то учился у отца.

С сыном легче, понимаем один одного: в Мостовском районе наградили первых комбайнеров-тысячников-4

Петр Москвенков, комбайнер КСУП «Имени Адама Мицкевича»:
Конечно, с сыном легче, понимаем один одного. Всегда слушается. Стремимся вечером попозднее пожать, где поле остается – дожинаем.

От рассвета до заката – таков нелегкий хлеб комбайнера. Петра Москвенкова коллеги называют настоящим асом уборочной. Только он умеет оставить за машиной идеальный срез стеблей.

Поэтому и жатку ему доверили самую большую в хозяйстве – 10,5 метров.

С сыном легче, понимаем один одного: в Мостовском районе наградили первых комбайнеров-тысячников-7

Галина Буро, СТВ:
За один час на комбайне можно намолотить примерно 20 тонн зерна. Каждый механизатор это знает и ведет свой личный учет. А когда до круглого числа лидера остается совсем чуть-чуть, открывается второе дыхание.

И вот они первыми в Мостовском районе намолотили 1000 тонн зерна.

За добросовестный труд – заслуженные лавры. Награждение – не отрываясь от работы, прямо в поле: по традиции, букеты и венки из колосьев и 100 рублей в семейную копилку.

С сыном легче, понимаем один одного: в Мостовском районе наградили первых комбайнеров-тысячников-10

Марина Арцыман, заведующий отделом социального партнерства и трудовых отношений Гродненского областного объединения профсоюзов:
Хочется, чтобы эти люди чувствовали степень и ответственности за свою работу. И чтобы понимали, ради чего и для чего работают.

Ну и в любом случае поощрение дипломами, грамотами, денежными выплатами, ценными подарками – это всегда приятно любому человеку.

С сыном легче, понимаем один одного: в Мостовском районе наградили первых комбайнеров-тысячников-13

Владимир Писаревич, директор КСУП «Имени Адама Мицкевича»:
Пример для других. На сегодняшний день лидеры – это безупречные, поэтому есть на кого смотреть и на кого равняться.

В хозяйстве отмечают: такие комбайнеры – на вес золота.

Год по урожайности значительно лучше предыдущего, а значит, нужны и люди, которым до глубины души дорог каждый гектар хлебного поля. Не допустить потерь – такое поручение аграриям во время селекторного совещания дал Президент. А с таким ударным экипажем за намолот здесь уж точно не переживают. Тем более, у семьи появилась новая цель:

Галина Буро:
Что будете делать с колосками?

Петр Москвенков:
Не хватит до 2000 – добавим.

# Экономика # Фотофакт # Уборочная кампания # Галина Буро # Павел Москвенков # Петр Москвенков # Марина Арцыман # Владимир Писаревич

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