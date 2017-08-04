С сыном легче, понимаем один одного: в Мостовском районе наградили первых комбайнеров-тысячников
Новости Беларуси. О тех, кто делает нынешнюю жатву, кто проводит в поле весь световой день, а иногда и больше: первые комбайнеры-тысячники на этой неделе определились в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В лидерах экипажи из Берестовицкого, Мостовского и Волковысского районов.
Крепкая дружба, братские отношения и семейные узы – практика показывает, что рекордам способствуют личные отношения в экипажах.
Напутствие от жены и матери, обязательно вода на дорожку. Так каждое утро начинается рабочий день хлеборобов. От чайных роз родного дома – на колоски родного поля. В семье Москвенковых трое детей. Последние два года во время страды старший сын помогал отцу, этим летом дошел черед до младшего. Первая уборочная – и сразу в лидеры.
Павел Москвенков, помощник комбайнера КСУП «Имени Адама Мицкевича»:
Когда мы намолотили тысячу, я сам не думал, что столько уже. Приятно было.
Один или с сыновьями, за 20 лет работы Петр Москвенков практически каждый год в передовиках жатвы.
Любовь к земле детям не навязывал, просто показывал пример – так он и сам когда-то учился у отца.
Петр Москвенков, комбайнер КСУП «Имени Адама Мицкевича»:
Конечно, с сыном легче, понимаем один одного. Всегда слушается. Стремимся вечером попозднее пожать, где поле остается – дожинаем.
От рассвета до заката – таков нелегкий хлеб комбайнера. Петра Москвенкова коллеги называют настоящим асом уборочной. Только он умеет оставить за машиной идеальный срез стеблей.
Поэтому и жатку ему доверили самую большую в хозяйстве – 10,5 метров.
Галина Буро, СТВ:
За один час на комбайне можно намолотить примерно 20 тонн зерна. Каждый механизатор это знает и ведет свой личный учет. А когда до круглого числа лидера остается совсем чуть-чуть, открывается второе дыхание.
И вот они первыми в Мостовском районе намолотили 1000 тонн зерна.
За добросовестный труд – заслуженные лавры. Награждение – не отрываясь от работы, прямо в поле: по традиции, букеты и венки из колосьев и 100 рублей в семейную копилку.
Марина Арцыман, заведующий отделом социального партнерства и трудовых отношений Гродненского областного объединения профсоюзов:
Хочется, чтобы эти люди чувствовали степень и ответственности за свою работу. И чтобы понимали, ради чего и для чего работают.
Ну и в любом случае поощрение дипломами, грамотами, денежными выплатами, ценными подарками – это всегда приятно любому человеку.
Владимир Писаревич, директор КСУП «Имени Адама Мицкевича»:
Пример для других. На сегодняшний день лидеры – это безупречные, поэтому есть на кого смотреть и на кого равняться.
В хозяйстве отмечают: такие комбайнеры – на вес золота.
Год по урожайности значительно лучше предыдущего, а значит, нужны и люди, которым до глубины души дорог каждый гектар хлебного поля. Не допустить потерь – такое поручение аграриям во время селекторного совещания дал Президент. А с таким ударным экипажем за намолот здесь уж точно не переживают. Тем более, у семьи появилась новая цель:
Галина Буро:
Что будете делать с колосками?
Петр Москвенков:
Не хватит до 2000 – добавим.