Новости Беларуси. Ставки налогов в связи с корректировкой бюджета не изменятся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минфин готовится уточнить главный финансовый документ. Прежде всего, исходя из актуального курса доллара. Который в бюджете был прописан на уровне в 18 650 рублей. Замминистра сегодня отметил, что доллар нашел свой коридор в районе 20-ти тысяч.

Судя по всему, уточнят и прогноз заработка на нефтепошлинах. В планах было пополнить бюджет примерно на миллиард долларов при цене в 50 долларов за баррель.

Основы основ денежно-кредитной политики изменения не коснутся.

Дмитрий Лапко, заместитель председателя правления Национального банка Республики Беларусь:

У нас есть основные направления утвержденные. Никаких пересмотров основных направлений денежно-кредитной политики на сегодняшний день нет.