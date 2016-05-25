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Посылок меньше, но ненамного: белорусы продолжают заказывать товары в зарубежных Интернет-магазинах

25 мая 2016 16:41
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Новости Беларуси. Посылок стало меньше, но ненамного. После введения лимита в 22 евро белорусы продолжили пользоваться услугами зарубежных Интернет-магазинов.

Таможенный комитет отметил всплеск активности пользователей накануне изменений в законодательстве. Теперь потоки товаров вернулись в прежнее русло, но по понятным причинам популярностью пользуются недорогие вещи.

Таможенный комитет отметил, что в Евросоюзе давно введены невысокие пределы стоимости посылок, а  Китай снизил лимиты с 7-ми долларов до ноля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Интернет-магазины

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