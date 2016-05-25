Посылок меньше, но ненамного: белорусы продолжают заказывать товары в зарубежных Интернет-магазинах

Новости Беларуси. Посылок стало меньше, но ненамного. После введения лимита в 22 евро белорусы продолжили пользоваться услугами зарубежных Интернет-магазинов.

Таможенный комитет отметил всплеск активности пользователей накануне изменений в законодательстве. Теперь потоки товаров вернулись в прежнее русло, но по понятным причинам популярностью пользуются недорогие вещи.

Таможенный комитет отметил, что в Евросоюзе давно введены невысокие пределы стоимости посылок, а Китай снизил лимиты с 7-ми долларов до ноля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.