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Ставка рефинансирования в Беларуси снизится до 8%. Что изменится для каждого из нас?

17 мая 2020 20:06
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Новости Беларуси. Еще одно важнейшее для экономики решение, которое было принято на этой неделе, а вступит в силу на следующей. С 20 мая ставка рефинансирования снизится до 8 % (подробнее здесь). Сейчас она на 0,75 % выше, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ставка рефинансирования в Беларуси снизится до 8%. Что изменится для каждого из нас?-1

8 % – это рекордно низкое значение ставки рефинансирования за всю историю независимой Беларуси. А максимально высокое было в 1994-м – аж 480 %!

Ставка рефинансирования в Беларуси снизится до 8%. Что изменится для каждого из нас?-4

Юлия Огнева, СТВ:
Напомню, ставка рефинансирования – это процент, под который Национальный банк кредитует банковские учреждения, которые в свою очередь кредитуют предприятия и населения. То есть после вступления принятого на неделе решения в силу стоимость кредитов точно снизится.

# Ставка рефинансирования в Беларуси # Экономика # Юлия Огнева # Фотофакт

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