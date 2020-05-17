Ставка рефинансирования в Беларуси снизится до 8%. Что изменится для каждого из нас?

Новости Беларуси. Еще одно важнейшее для экономики решение, которое было принято на этой неделе, а вступит в силу на следующей. С 20 мая ставка рефинансирования снизится до 8 % (подробнее здесь). Сейчас она на 0,75 % выше, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

8 % – это рекордно низкое значение ставки рефинансирования за всю историю независимой Беларуси. А максимально высокое было в 1994-м – аж 480 %!