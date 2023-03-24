3 апреля в Беларуси снизится ставка рефинансирования

Новости Беларуси. В Беларуси пересмотрено значение ставки рефинансирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С 3 апреля показатель снижается с 11 % до 10,5 %. Соответствующее решение принято правлением Нацбанка.

Отметим, ставка рефинансирования – это базовый инструмент регулирования процентных ставок на денежном рынке. Вместе с этим показателем меняются ставки по кредиту и депозиту овернайт. Они также снижены на 50 базисных пунктов. В последние месяцы в Беларуси наблюдается устойчивое снижение инфляции. Эта тенденция, по прогнозам экспертов, продолжится и во втором квартале. Причем уменьшение ожидается до однозначной величины. Все это внушает оптимизм.