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3 апреля в Беларуси снизится ставка рефинансирования

24 марта 2023 10:27
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Новости Беларуси. В Беларуси пересмотрено значение ставки рефинансирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С 3 апреля показатель снижается с 11 % до 10,5 %. Соответствующее решение принято правлением Нацбанка.  

3 апреля в Беларуси снизится ставка рефинансирования-1

Отметим, ставка рефинансирования – это базовый инструмент регулирования процентных ставок на денежном рынке. Вместе с этим показателем меняются ставки по кредиту и депозиту овернайт. Они также снижены на 50 базисных пунктов. В последние месяцы в Беларуси наблюдается устойчивое снижение инфляции. Эта тенденция, по прогнозам экспертов, продолжится и во втором квартале. Причем уменьшение ожидается до однозначной величины. Все это внушает оптимизм.  

3 апреля в Беларуси снизится ставка рефинансирования-4

Вместе с тем некоторые риски сохраняются, сообщают в Нацбанке. В том числе уровень инфляционных ожиданий среди населения, а также ускоренный рост активной составляющей денежной массы. С учетом этого, а также фактического уровня инфляции будет приниматься следующее решение по ставке рефинансирования.  

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# Ставка рефинансирования в Беларуси # Экономика # Фотофакт

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