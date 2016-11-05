Старт совместного производства тракторов в Кыргызстане и саммит ШОС: Андрей Кобяков посетил Бишкек

Терроризм, стихийные бедствия и инфекционные заболевания оказывают негативное влияние на мировые экономические перспективы – это констатировали на саммите в Бишкеке главы правительств крупнейших стран мира, объединенных в ШОС (Шанхайскую организацию сотрудничества). ШОС – это более 3 млрд человек, почти половина населения Земли. Беларусь имеет статус наблюдателя в этой организации. Глава правительства Андрей Кобяков посетил столицу Кыргызстана.

Бишкек на этой неделе стал центром континентальной политики. В государственной резиденции № 1 «Ала Арча» прошло юбилейное, 15 по счету, заседание Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества. Премьер-министры говорили о безопасности, экономике и расширении партнерства.

Странам-участницам инициативы нужны совместные экономические проекты. Поэтому в ближайшее время могут появиться Банк и Фонд развития Шанхайской интеграции. Китай предлагает ускорить создание зоны свободной торговли и возможность расчета в национальных валютах.

Предложение нашей страны – расширять производственную кооперацию.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

В части экономического взаимодействия мы полностью разделяем идею российских партнеров по тесной интеграции Евразийского экономического союза и ШОС. Такой подход поддерживается руководством Беларуси и созвучен нашей инициативе «интеграция интеграций». Со своей стороны мы поддерживаем намерения и конкретные планы китайских партнеров по участию наших стран в инициативе экономического пояса «Шелкового пути», по созданию платформ сотрудничества в сфере промышленности, транспорта и коммуникаций, инновационного и финансового сотрудничества, информационных технологий. Тем более, что наша страна обладает развитым научно-техническим потенциалом для внесения достойного вклада в реализацию совместных проектов в области промышленности, информационно-коммуникационных технологий, энергетики, сельского хозяйства и других отраслях. Мы заинтересованы в максимальном расширении производственной кооперации, в том числе с учетом имеющегося у нас опыта создания совместных предприятий на различных континентах. Видим хорошие возможности для консолидации усилий по выпуску новейших образцов конкурентоспособной машиностроительной продукции, обеспечению надлежащего сервисного и послепродажного обслуживания.

В эти же дни здесь, в Бишкеке, состоялась торжественная церемония открытия сборочного производства тракторов «Беларус». Его проектная мощность составляет до 5 тысяч тракторов в год. Технику будут поставлять как на внутренний рынок Кыргызстана, так и в страны ближнего и дальнего зарубежья. В частности, уже сегодня прорабатывается возможность экспорта техники в Китай и Туркменистан.

Теснее будет сотрудничество не только в экономике, но и безопасности. Как член Организации Договора о коллективной безопасности Беларусь выступает за последовательное расширение взаимодействия ОДКБ с Региональной антитеррористический структурой Шанхайской организации сотрудничества в области укрепления безопасности и стабильности, в том числе в сфере информационного обмена, противодействия религиозному экстремизму и нелегальной миграции.

Андрей Кобяков:

Прошедший год показал, что взаимодействие силовых и правоохранительных ведомств сейчас актуально как никогда. И это касается абсолютно всех стран. Беларусь готова к сотрудничеству в сфере противодействия международному терроризму и преступлениям в области информационных технологий, незаконному перемещению через границы государств-членов ШОС наркотических и психотропных веществ. Все эти негативные явления имеют трансграничный характер и эффективно противостоять им можно только объединив наши усилия. Полагаю, что для совместного обсуждения упомянутых вопросов было бы полезным участие государственных секретарей Совета безопасности стран-наблюдателей в соответствующих ежегодных встречах государств-участников ШОС. Видим перспективы для развития сотрудничества и на межведомственном уровне. Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь готово подключиться к мероприятиям под эгидой ШОС в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2017 году.

По итогам заседания Совета глав правительств в расширенном составе в Бишкеке был подписан пакет документов о дальнейшем взаимодействии стран Шанхайской организации сотрудничества.