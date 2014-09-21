Старобинский лесхоз: один из самых крупных экспортеров леса в Минской области

Новости Беларуси. 21 сентября профессиональный праздник отмечают работники лесного хозяйства.

Лесной фонд Минской области около 1,5 миллионов гектаров.

Старобинский лесхоз - один из самых крупных в Центральном регионе. Он расположен в южной части области на территории Солигорского и Любанского районов. 100 тысяч гектаров леса обслуживают более полутысячи человек.

Здесь нет случайных людей. Большинство работников лесхоза пришли в профессию сразу после школы. Главный лесничий Андрей Шевелев свою лесную карьеру начал в 17 лет. Работал и пожарным сторожем, и лесорубом. А потому уверен, что главная задача лесоводов - сохранить и приумножить стратегический ресурс страны для потомков.

О тех, кто не только сохраняет природное богатство, но и пополняет экспортную копилку страны в этом выпуске программы «Центральный регион» на СТВ!