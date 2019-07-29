«Стараемся куда только можно продать свою продукцию». Как работают предприятия в Борисовском районе?

Новости Беларуси. Новые проекты в Борисовском районе привлекли более полутора миллионов долларов инвестиций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К этому региону особое внимание. Он попал в число тех, где следом за Оршей производственная сфера получит развитие для жизни. Во главе угла – экономика экспорта и благосостояние людей. Евгений Пустовой продолжит.

Осиновые колья здесь раскатывают на тонкие плитки – напоминают большие плоские чипсы, а перемалывают их уже на закрытом оборудовании. Сейчас каждая вторая коробка уходит на экспорт, а план – выход на рынки ЕС. Сейчас проходят необходимую сертификацию. Цифры объема экспорта 80 % – неизменны, несмотря на постоянно растущие объемы производства.

Геннадий Сысоев, генеральный директор ОАО «Борисовдрев»:

Одна их наших задач – повышение качества продукции, поиск новых рынков, увеличение экспорта. Мы сегодня работаем над выходом в страны ЕС, там есть своя специфика.

Модернизация на старейшем деревообрабатывающем предприятии вошла в историю. Началась в 2007 году, но жизнь в цеха вернулась после того, как сюда заглянул глава государства.

По мнению специалистов, эти МДФ самые экологические в радиусе 1000 километров. А вот найти их в отечественной продаже сложно – уходят в Европу и Россию. Не фурами, а целыми составами свою продукцию экспортируют на этом крупнейшем деревообрабатывающем предприятии. В год здесь на экспорте зарабатывают до 35 миллионов евро.

Похожая промышленная лесопилка есть в Могилеве. Цифры внушительные, но на частном предприятии успокаивают: мол, в Беларуси до сих пор остаются не востребованные объемы деловой древесины.

На экспорт в 20 стран мира, добрались даже до Австралии, уходят доски, брусья и даже компоненты для известного мебельного бренда. Но до поручения главы государства – глубочайшей переработки не дошли. Ведь получается в деревообработке не всяким экспортом хвалиться можно.

Например, с этих досок в Европе делают блок-хаус, неужели сами не можем? Через несколько лет в Витебске появится третье производство этого совместного международного холдинга. Там переработка должна быть более углубленной.

Евгений Марцуль, директор частного деревообрабатывающего предприятия:

На данный момент мощность этого предприятия составляет 720 тысяч кубометров пиловочника в год. Увеличение за счет витебского предприятия, еще плюс миллион кубических метров год сырья.

Борисовский район – один из самых промышленных в центральном регионе. Поэтому местную погоду делают заводы и предприятия, а их экономический климат зависит от экспортных показателей.

Лиана Хмурович, заместитель председателя Борисовского райисполкома:

Боюсь сглазить, но, в принципе, очень хорошо. Более половины продукции, выпускаемой нашими предприятиями, у нас экспортируется. Более 60% экспортируется в страны ЕАЭС, 30 % – в ЕС. Очень успешно работаем с Узбекистаном, у нас 4 предприятия серьезных, которые поставляют продукцию в Узбекистан.

Узбекистан познакомился с продукцией и этого хлебного предприятия. Основной рынок – Россия, но слово диверсификация все чаще звучит в лексиконе директора.

Анатолий Леоненко, и.о. генерального директора Борисовского комбината хлебопродуктов:

Мы стараемся, откровенно говоря, куда только можно продать свою продукцию. Основной рынок – это, конечно, Российская Федерация. По осени мы сняли квоты. С нами очень хорошо поработала Украина по поставке ржаной обдирной муки – мы за один месяц продали только 1 700 тонн муки туда. Рентабельность – 138 %, я думаю, стояще. Это первая партия, вторая –доходила до 62 % рентабельности.

Не хлебом единым живет предприятие. Помимо основного производства занимаются земледелием – подняли с колен одно из крупнейших хозяйств в районе и 6 свинокомплексов – бывших должников хлебокомбинату. С этого года освоили даже производство дорогостоящих добавок в свои комбикорма. Полностью покрывают свои потребности. Потребности строительного рынка в теплоизоляционных плитах восполняют на БАТЭ. Их использовали в строительстве «Борисов-Арены», БелАЭс, реконструкции «Динамо».

В год выпускают по 120 тысяч кубов полистироловых плит в разных диапазонах. Очень редкий размер 45-ка используется при строительстве второй взлетно-посадочной полосы. Выпуск плит составляет 15 % от общего объема производства завода. Диверсифицированный товар восполнил пробел из-за разрыва с ВАЗом. Для Тольятти Беларусь в рамках ЕАЭС открыла свой рынок, а вот новые французские инвесторы ВАЗа наоборот полностью отказались от тысяч проверенных партнеров, в том числе и от БАТЭ. Автокомпоненты из Борисова – во многой российской технике.

Сейчас руководство холдинга от производства стартеров и генераторов – генерирует старт новых кооперационных проектов. Способствует этому и современное литейное производство.