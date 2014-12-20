Новости Беларуси. В Беларуси введен временный 30-процентный сбор при покупке валюты. Об этом 19 декабря сообщили в Нацбанке. Такое решение вызвано возросшим спросом на иностранные деньги и касается как юридических, так и физических лиц.

Предприятия и банки будут уплачивать данный сбор при приобретении валюты на бирже, граждане – в виде комиссии при покупке в банках. Эти средства направят в бюджет.

Подходы к курсообразованию на внутреннем валютном рынке останутся неизменными. А валюты в обменных пунктах будет в достаточном количестве.

При этом Нацбанк защитил сбережения в белорусских рублях от курсовых рисков. Все крупные банки вводят срочный гарантированный сберегательный вклад, который предполагает индексацию сбережений при изменении курса рубля. Это позволит сделать депозиты в национальной валюте более привлекательными по сравнению с иностранными вкладами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тарас Надольный, первый заместитель председателя правления Национального банка Республики Беларусь:

Мы хотели бы видеть ситуацию, когда все-таки сбережения в белорусском рубле, с учетом роста процентных ставок, были бы для населения более интересными, чем сегодня уход в валюту. С точки зрения курсовой политики, естественно, курс будет продолжать определяться на Белорусской валютно-фондовой бирже. И, собственно говоря, сегодня нет никаких оснований для того, чтобы этот курс или подходы к курсообразованию как-то менять. Последний квартал каких-то дисбалансов внутренних, связанных с поступлением валютной выручки в страну, не просматривается.

Единственное, что мы на себе ощущаем сегодня, это, конечно же, те негативные процессы, которые проходят в Российской Федерации, и они, безусловно, наложили на нас тоже определенный отпечаток. Соответственно, сегодня мы видим ситуацию на внутреннем валютном рынке. И многие жалуются, что в обменных пунктах сегодня не хватает валюты. Это понятно, что сегодня Национальный банк не печатает СКВ (ни доллары, ни евро). И сейчас мы эти вопросы решаем оперативно, валюта сейчас заказана в иностранных банках. В ближайшие дни ее будет в обменных пунктах в достаточном количестве.

Александр Заборовский, первый заместитель руководителя аппарата Совета министров Республики Беларусь:

Данные меры не исчерпывающие. Развитие экономики не будет остановлено. Будет проводиться очень гибкая бюджетная политика, макроэкономическая политика для того, чтобы все предприятия-экспортеры, предприятия, которые работают на внутреннем рынке, адаптировались к этим условиям. Все меры, которые введены, временные. Они, в первую очередь, нацелены на то, чтобы сбить ажиотаж, который возник, по понятным причинам: наше население смотрит на ситуацию в соседних странах и под влияние определенных информационных материалов, под влиянием собственных соображений принимают решение, которое фундаментальными факторами на сегодняшний день не обусловлено.

20 декабря стало известно о том, что Правительством приняты решения о введении моратория на повышение цен на потребительские товары, а также на любое повышение тарифов на услуги естественных монополий.

Минторг совместно с облисполкомами и Мингорисполкомом будут проверять розничные сети и Интернет-магазины на предмет повышения цен.

К нарушителям будут приниматься меры вплоть до закрытия торговых объектов. Между тем, пакет стабилизационных мер, введенных Правительством и Нацбанком, уже приносит эффект.

Белорусские банки 20 декабря существенно снизили курсы продажи валют.

Это связано с ограничениями, введенными Нацбанком, согласно которым курс валюты в обменниках может отличаться от официального курса не более 2%.