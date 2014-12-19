Владимир Пантюхов: Все, что запланировано в бюджете-2015, будет исполнено, особенно социальная направленность

Новости Беларуси. Завершился законотворческий сезон и в Совете Республики. 19 декабря сенаторы рассмотрели более 10 вопросов. Самый важный – проект бюджета на 2015 год.

Главный финансовый документ разработан исходя из прогноза социально-экономического развития и денежно-кредитной политики страны на будущий год. Он традиционно сохранит социальную направленность.

Кроме того, сенаторы утвердили изменения и дополнения в Налоговый кодекс Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Рубинов, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Я не буду перечислять все законы, которые мы с вами приняли в период этой сессии. Вы все хорошо знаете. Напомню лишь о некоторых из них, которые также представляются весьма важными для нашего общества. К ним относятся законы об энергосбережении, о гарантированном возмещении банковских вкладов физических лиц, о лекарственных средствах, о рынке ценных бумаг. На сессии одобрен такой важный для нашей страны законопроект, как Республиканский бюджет на 2015 год.

Владимир Пантюхов, председатель Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Бюджет социально направленный, он транспарентный, составлен с профицитом. Все, что запланировано и заложено в бюджете, будет исполнено, особенно его социальная направленность. В бюджете, не секрет, есть некоторые статьи, которые напрямую зависят от изменений в мире. Найдем ли мы столько инвестиций, в том числе иностранных? Мы зависим от курса доллара, российского рубля и других событий. Даже от стоимости барреля нефти, которую мы якобы не добываем. И все это говорит о том, что мы должны в следующем году поработать, поработать всей страной.

