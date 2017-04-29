Александр Червяков: план индустриализации – инициатива государства помочь бизнесу с проектами, под которые есть рынок

Это своеобразная дорожная карта по привлечению инвестиций,

Новости Беларуси. В Беларуси создадут план по индустриализации регионов. С такой инициативой выступили в Министерстве экономики.

План включает 3 этапа работы. В итоге каждый регион получит универсальные рекомендации, как привлечь инвестора. Такой проект в первую очередь нужен,

чтобы как говорится расшевелить местных бизнесменов,

сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Червяков, заместитель министра экономики Республики Беларусь:

Что касается плана индустриализации, это инициатива государства – помочь бизнесу определиться с теми проектами, под которые есть рынок, определённые научные разработки и которые могут стать основой для создания новых производств.

План рассчитан на ближайшие пять лет.

По мнению экспертов, такие шаги в будущем помогут создать новые рабочие места и повысить уровень заработной платы.