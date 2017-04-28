Новости экономики за 28.04.2017

Новости Беларуси. На рынке труда постоянный прирост вакансий. Больше всего в сфере продаж и маркетинга, меньше – в области страхования. Что интересно, кадровики и собственники стали меньше обращать внимание на опыт работы

Добрый вечер, Сергей! Сегодня ответ очевиден – гораздо важнее сегодня прикладные навыки,

успешные проекты, рекомендации и моральные принципы соискателя.

ОПЫТ VS ИНИЦИАТИВА

Самое большое количество вакансий на рынке труда для специалистов с опытом работы от 1 до 3 лет. Годом ранее предложений для новичков было гораздо меньше.

Более 20% кадровиков ищут людей с опытом от 3 до 6 лет.

Вакансий для асов со стажем от 6 лет меньше всего. Причины две: обычно таких профессионалов уже знают на рынке труда, а еще – доверяют больше рекомендациям, а не резюме.

МОЛОДЫЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ