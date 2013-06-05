Собрание представителей высших органов финансового контроля стран СНГ прошло в Минске

Новости Беларуси. Как определить эффективность работы национальной экономики? Об этом говорили 5 июня эксперты в Минске. В столице собрались представители высших органов финансового контроля стран Содружества.

Специалисты разрабатывают критерии, по которым в дальнейшем можно будет определить насколько успешно развивается страна в социально-экономической плане. Экспертная группа была создана в 2008 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Санько, начальник главного аналитического управления Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Чтобы мы совместными усилиями выработали ключевые показатели, по которым мы бы смогли определять, на каком же конкретном положении в системе координат находится каждая из стран СНГ, поскольку, например, за темпом или динамикой роста того или иного показателя тяжело определить: это хорошо для страны или плохо. Конечно, немаловажен опыт, который накоплен в странах СНГ по данному вопросу.

По мнению экспертов, один из главных показателей успешного развития страны – развитие аграрного сектора и качество продуктов питания. Поэтому после окончания встречи эксперты решили посетить выставку «Белагро».