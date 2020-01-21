Создание СП и взаимный экспорт. Сотрудничество Беларуси и Узбекистана обсудили в Минске

Новости Беларуси. От создания совместных производств и предприятий до сотрудничества в социальной и гуманитарной сферах. Беларусь и Узбекистан укрепляют двусторонние отношения, что находит продолжение по всем направлениям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня часы сверяли в парламенте. Глава Совета Республики встретилась с послом Узбекистана. В дружественных отношениях двух стран будет все больше точек соприкосновения, выразила уверенность Наталья Кочанова, подчеркнув, что Беларусь всегда рассматривала Узбекистан как ключевого стратегического партнера в Центральной Азии.