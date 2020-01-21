Создание СП и взаимный экспорт. Сотрудничество Беларуси и Узбекистана обсудили в Минске
Новости Беларуси. От создания совместных производств и предприятий до сотрудничества в социальной и гуманитарной сферах. Беларусь и Узбекистан укрепляют двусторонние отношения, что находит продолжение по всем направлениям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня часы сверяли в парламенте. Глава Совета Республики встретилась с послом Узбекистана. В дружественных отношениях двух стран будет все больше точек соприкосновения, выразила уверенность Наталья Кочанова, подчеркнув, что Беларусь всегда рассматривала Узбекистан как ключевого стратегического партнера в Центральной Азии.
Бесспорно, импульс развитию дали взаимные визиты президентов обеих стран в последние два года. Стороны говорят о беспрецедентном рывке и серьезных взаимных шагах в развитии сотрудничества. В подтверждение и цифры: за 2019 год товарооборот между странами вырос в полтора раза. Совместные производства активно создаются как в Беларуси, так и в Узбекистане.
Насирджан Юсупов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Беларуси:
В Узбекистане строится одно крупное фармацевтическое предприятие, которое будет выпускать антибиотики. В Узбекистане сейчас строится крупное предприятие, которое будет выпускать обувь. Есть у нас намерения по созданию предприятий по производству и переработке молока в Ташкентской области.
Развитию двусторонних отношений будет способствовать и предстоящий агрофорум в Ташкенте. На нем свою продукцию покажут сразу несколько белорусских сельхозпредприятий. В свою очередь растет и экспорт в нашу страну узбекских товаров – в основном, за счет поставок фруктов и овощей.