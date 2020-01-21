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Горы мусора. Какой принцип работы тароматов, и когда Беларусь перейдёт на экоупаковку?

21 января 2020 10:48
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Новости Беларуси. По информации Министерства природы, тароматы могут появиться в Беларуси до конца года. Машины будут принимать использованное стекло и пластик, взамен выдавая деньги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как будет работать депозитно-залоговая система упаковки и когда ликвидируют мини-полигоны? Рассказывает Виталий Смирнов

Горы мусора. Какой принцип работы тароматов, и когда Беларусь перейдёт на экоупаковку?-1

Напомним, депозитно-залоговое обращение тары предусматривает план мероприятий по внедрению экоупаковки. Ею должны будут заменить полимеры. Сейчас идет работа над перечнем полимерной упаковки, которая будет запрещена к использованию в стране. Планируется, что документ подготовят в ближайшее время.

Между тем, крупные торговые сети в Минске уже сегодня предлагают вместо полиэтиленовых бумажные пакеты.

Горы мусора. Какой принцип работы тароматов, и когда Беларусь перейдёт на экоупаковку?-4

Вадим Демко, начальник управления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:
Важность этой проблемы Министерство природы осознает. Все мировое сообщество на сегодняшний момент борется с использованием одноразовой упаковки, потому что образуются горы этой упаковки, которая, поступая в компоненты окружающей среды, приводит к ее загрязнению или деградации. И реализация этого плана мероприятий позволит уменьшить, насколько это возможно, загрязнение компонентов окружающей среды.

Горы мусора. Какой принцип работы тароматов, и когда Беларусь перейдёт на экоупаковку?-7

Горы мусора. Какой принцип работы тароматов, и когда Беларусь перейдёт на экоупаковку?-9

Горы мусора. Какой принцип работы тароматов, и когда Беларусь перейдёт на экоупаковку?-11

Подобный подход, отмечают в Министерстве, позволит вовлечь все население страны в сбор вторичных ресурсов. Это приблизит Беларусь к европейским показателям переработки мусора. К примеру, в Германии благодаря тароматам возвращается до 98 % использованной тары, в Литве – более 80 %.

Горы мусора. Какой принцип работы тароматов, и когда Беларусь перейдёт на экоупаковку?-14

# Мусор # Экономика # Вадим Демко # Фотофакт

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