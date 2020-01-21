Горы мусора. Какой принцип работы тароматов, и когда Беларусь перейдёт на экоупаковку?

Новости Беларуси. По информации Министерства природы, тароматы могут появиться в Беларуси до конца года. Машины будут принимать использованное стекло и пластик, взамен выдавая деньги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, депозитно-залоговое обращение тары предусматривает план мероприятий по внедрению экоупаковки. Ею должны будут заменить полимеры. Сейчас идет работа над перечнем полимерной упаковки, которая будет запрещена к использованию в стране. Планируется, что документ подготовят в ближайшее время.

Между тем, крупные торговые сети в Минске уже сегодня предлагают вместо полиэтиленовых бумажные пакеты.