Президент Беларуси в Кыргызстане примет участие в саммите ОДКБ. Какие ещё мероприятия запланированы

Новости Беларуси. Президент Беларуси направился с рабочим визитом в Кыргызстан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самолет главы государства вылетел из Национального аэропорта «Минск». 27 ноября в Бишкеке Александр Лукашенко примет участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности.

Предполагается, что повестку дня участники сначала обсудят в узком составе, затем стороны соберутся на пленарное заседание с участием глав внешнеполитических ведомств, министерств обороны, секретарей советов безопасности.

Президент Беларуси совершит рабочий визит в Кыргызстан 27-28 ноября

Ожидается, что Александр Лукашенко в своем выступлении на саммите обозначит позицию и основные предложения белорусской стороны по развитию и укреплению международной и региональной безопасности. По итогам сессии Совета коллективной безопасности планируется подписать ряд документов. В Бишкеке глава государства также проведет ряд встреч и переговоров с зарубежными коллегами.