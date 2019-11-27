В Беларуси рассмотрят проект закона о бюджете. Известно о росте пенсий и зарплат

Новости Беларуси. Проект закона о республиканском бюджете на 2020 год во втором чтении будет рассмотрен сегодня, 27 ноября, в Овальном зале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего депутатам шестого созыва на последней для них сессии предстоит рассмотреть 13 вопросов.

Напомним, что в первом чтении бюджет приняли около недели назад. После того, как Палата представителей во втором чтении примет главный финансовый документ, он поступит для одобрения в Совет Республики и будет рассмотрен 3 декабря.

В Беларуси на 16% увеличат расходы на инновации

Как известно, в 2020 году предусмотрено увеличение расходов на здравоохранение и образование, а также повышение зарплат бюджетникам и пенсий.