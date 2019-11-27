В правительстве Беларуси отметили проблемы с экспортом цемента и стекла: какие недостатки в отрасли

Новости Беларуси. Проблемы с экспортом цемента и стекла отмечают в правительстве Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Не обеспечивается полная загрузка производственных мощностей. Зачастую используются необоснованные посреднические схемы. Это вызывает понятную озабоченность.

Вопрос повышения эффективности работы в цементной и стекольной промышленности находится на особом контроле главы государства. Ранее Президентом уже были приняты решения о реструктуризации задолженности предприятий обеих отраслей. Но ситуация остается напряженной.