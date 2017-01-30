В Беларуси подвели итоги конкурса «Бренд года-2016»: в трех номинациях победил холдинг «Бабушкина крынка»

Новости Беларуси. В Беларуси подвели итоги профессионального конкурса «Бренд года». Этого звания удостоились десятки компаний: от производителей продуктов питания до информационных порталов. Победителем сразу в трех номинациях стал холдинг «Бабушкина крынка». Жюри оценило пользу, которую предприятие приносит обществу. Свое доверие продукции выразили и простые белорусы.

Команду «Бабушкиной крынки» Валентина пополнила 10 лет назад. За это время убедилась: комфорт сотрудников, а здесь трудится 3,5 тысячи человек, в приоритете. Ежегодные подарки и премии к праздникам, а главное – уверенность в завтрашнем дне: предприятие не спешит прощаться со специалистами пенсионного возраста. И вишенка на торте:

Валентина Сосонко, работник административно-хозяйственного отдела холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка»:

У каждого работника холдинга есть медицинская страховка. Мы даже можем совершенно бесплатно пройти обследование как в государственных, так и частных поликлиниках.

Ежедневно в цехах холдинга перерабатывают почти 2 тысячи тонн молока и производят из него около 4 сотен видов продукции – от сухого молока до мороженого. Причем 75% продается за рубежом, даже на прилавках Китая можно встретить «крынку».

Но на предприятии уверены: высший пилотаж любого бизнеса – социальная ответственность. Из года в год «Бабушкина крынка» помогает ветеранам, инвалидам и сиротам. А в 2016 году коллектив участвовал в благоустройстве дворцового комплекса в Жиличах. Такая позиция и позволила стать «Бабушкиной крынке» брендом года.

Таисия Елецких, член жюри профессионального конкурса «Бренд года 2016 в Беларуси»:

Очень приятно, что «Бабушкина крынка» – одна из первых компаний, которая на системной основе внедряет принципы социальной ответственности в свою бизнес-практику.

«Бабушкину крынку» на конкурсе отметят еще не раз: золото в номинации «Лучший работодатель» и награда за признание покупателей. И это лишь малая часть.

Светлана Сташевская, заместитель директора холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка»:

Наша продукция полюбилась и европейским кулинарам, у которых, наверное, самые высокие требования. Очень здорово, что эту продукцию без всяческих затруднений каждый день могут кушать белорусы.

Молочная продукция «Бабушкиной крынки» стала настоящим брендом нашей страны. А теперь в линейку добавился и новый продукт – греческий йогурт. Его полезные свойства успели оценить не только гурманы, но и находчивые белоруски: «Эко Греко» используют даже в качестве маски для лица, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.