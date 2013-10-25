Советник президента России: Первый экономический эффект от деятельности Таможенного союза уже получен

Новости Беларуси. О развитии интеграционных процессов, но уже в рамках Таможенного союза, говорили 25 октября в белорусском Правительстве. На встрече с премьер-министром нашей страны советник президента России Сергей Глазьев отметил, что первый экономический эффект от деятельности Таможенного союза уже получен. Это значительное увеличение взаимной торговли.

Следующий шаг – расширение инвестиционной активности и создание совместных производств. Для этого уже в ближайшее время необходимо обеспечить свободное движение капиталов и снять трансграничные барьеры.

Сергей Глазьев, советник президента Российской Федерации:

Наши расчеты показывают, что из общего прироста экономической активности, который мы оцениваем примерно в 700 млрд долларов до 2030 года, 1/3 приходится на общий рынок, а 2/3 приходятся на общую стратегию развития. То есть сам по себе общий рынок, который сейчас, по товарам, можно сказать, сформирован. Он дает только 1/3 интеграционного эффекта, а 2/3 дает совместная деятельность по развитию высокотехнологичных производств.

Кроме того, на встрече шла речь о вступлении в Таможенный союз других государств. Так, ранее такое желание высказывали Украина, Армения, Турция и даже Индия. По словам Сергея Глазьева, Украине вначале необходимо определить стратегию экономических отношений с ЕС.

Другие государства, желающие присоединиться к интеграционному объединению, зачастую связывает со странами таможенной тройки лишь торговля. В этом случае есть смысл расширять зону свободной торговли, как в случае с Вьетнамом и СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.