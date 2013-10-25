«Белорусская калийная компания» осваивает новые рынки сбыта: подписан меморандум о поставках в Китай

Новости Беларуси. «Белорусская калийная компания» осваивает новые рынки сбыта. Так, подписан меморандум о поставках в Китай. Объемы отгрузок, которые предусмотрены документом, значительные.

Ранее основными рынками, куда БКК поставляла калийные удобрения, были Бангладеш, Бельгия и Норвегия, общий объем поставок – около 350 тысяч т. При этом в компании прогнозируют позитивные результаты работы и в октябре – на уровне 400 тысяч т удобрений в чистом весе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.