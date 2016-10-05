Договоры на несколько миллионов долларов: предприниматели из Пакистана заинтересованы в белорусском текстиле и шинном производстве

Новости Беларуси. Глава белорусского государства 5 октября примет участие в открытии бизнес-форума в Исламабаде. Предприниматели двух стран основательно подготовились к деловым переговорам и демонстрируют положительную динамику кооперации. К примеру,

пробная партия белорусской пряжи на сумму в четверть миллиона долларов позволила изучить и закрепиться на рынке текстиля, а общий портфель контрактов Беллегпрома накануне пополнился на 3 с половиной миллиона.

Более существенные суммы у отечественных шинников – договор на 15 миллионов. В целом же Пакистан ежегодно импортирует продукцию со всего мира на 50 миллиардов и по большинству этих позиций Беларуси есть, что предложить восточному партнеру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

Переговоры идут каждый час, каждое мгновение. Очень большой интерес пакистанских партнеров к нашим предприятиям. И я уверен, что те задачи, тот рубеж, который Президент Беларуси в свое время определил в нашем двустороннем сотрудничестве, реален. Постепенно мы будем к нему двигаться.