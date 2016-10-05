Новости экономики за 05.10.2016

Новости Беларуси. Вьетнам открывает рынок для товаров из стран Евразийского экономического союза. 5 сентября вступило в силу соглашение о зоне свободной торговли. Отмена таможенных пошлин позволит нашей стране увеличить экспорт продукции в страны с многомиллионным населением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЗОНА СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ

Соглашение выгодно для обеих сторон. Это огромный рынок: 170 миллионов населения — Евразийский экономический союз, и около 500 миллионов — население Ассоциации стран Юго-Восточной Азии.

Экономия на пошлинах для экспортеров ЕАЭС составит порядка $40 миллионов в первый год.

Елена Семак, кандидат экономических наук, доцент кафедры международных экономических отношений ФМО БГУ:

Для Республики Беларусь в первую очередь открывается очень большой рынок – свыше 90 миллионов потребителей во Вьетнаме, куда мы беспошлинно договорились поставлять нашу молочную продукцию, с ними продукцию – стальные изделия, автомобили и, вполне возможно, открытие предприятия по совместному производству продукции нашего МАЗа.

ОСОБЕННОСТИ МЕНТАЛИТЕТА

Каждый второй водитель уезжает с платной парковки без шлагбаумов, не оплатив услуги.

Пока автовладельцы не несут за это административной ответственности. Но скоро таких начнут штрафовать.

В Верхнем городе плата за парковку увеличится с 2 рублей в час до 5. По всем остальным участкам Минска стоимость останется прежней — 1 рубль в час. Самые дешевые на сегодня так называемые перехватывающие стоянки на въезде в город – 5 копеек за 60 минут.

DoubleTree by Hilton в Минске

Первый в стране отель международной сети DoubleTree by Hilton заработает зимой в центре Минска на проспекте Победителей.

К услугом постояльцев - 193 номера, конференц-площадка, бар, кафе, панорамный лаунж-ресторан, фитнес-центр и наземный паркинг. Отель в 14 этажей входит в состав многофункционального комплекса Galleria Minsk.

На торгах валютно-фондовой биржи, белорусский рубль ослаб к корзине валют. Доллар подешевел на две сотые копейки. Курс на завтра рубль 91 копейка. Евро вырос на несколько пунктов до 2 рублей 15 копеек. За 100 российских рублей можно купить 3 рубля и 7 копеек белорусских.