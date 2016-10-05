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Дни Санкт-Петербурга в Минске стартуют 6 октября с открытия бизнес-форума

05 октября 2016 17:17
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Новости Беларуси. Основная часть гостей из северной столицы России пребывает сегодня в Минск. 6 октября Дни Санкт-Петербурга стартуют с открытия бизнес-форума с участием делового сообщества Беларуси и России.

Официальная делегация планирует посетить ряд предприятий и наукоемких производств. В программе и подписание ряда соглашений о сотрудничестве. А под занавес деловых встреч вечером на площадке у городской ратуши минчан приглашают на концерт камерного оркестра Санкт-Петербурга, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Николай Рогащук, председатель комитета экономики Мингорисполкома:
В рамках данных Дней будут проведены переговоры по поставке продовольствия в северную столицу Российской Федерации, также будут посещены некоторые предприятия. Будет посещен Минский технопарк, который мы строим. Другие мероприятия предусмотрены, также культурная программа.

# Экономика # Международное сотрудничество # Беларусь-Россия # Николай Рогащук

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