Новости Беларуси. Совет по финансовой стабильности создан в Беларуси. Соответствующее постановление подписали Совет министров и Национальный банк. Новый орган будет отвечать за разработку и координацию мер, направленных на обеспечение экономической устойчивости в стране.

Тем временем тема роста экономики звучала 14 июня в Правительстве. Диверсификация экспорта и эффективность внешней торговли стали основными вопросами. Прогнозные показатели пока не выполнены, но повод для оптимизма есть.

По итогам 2016 года рост экспорта должен составить 103,5%. По ряду позиций объемы поставок в первом квартале нарастили. Однако для того, чтобы удержаться на рынках, необходимо снижать себестоимость продукции.

Оказать помощь реальному сектору должна наука. Согласно Национальной программе, к 2020 году около 20% экспорта будет составлять высокотехнологичная продукция. Некоторые предприятия уже начали этот путь. Например, Белорусский металлургический завод в 2015 году запустил новый цех. Благодаря дополнительным возможностям в ближайшую пятилетку планируют наращивать мощности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Савенок, генеральный директор ОАО «Белорусский металлургический завод - управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания»:

В настоящее время есть большое перепроизводство на рынке продукции из металла. Тем не менее, мы видим направление и где-то по пятилетке мы должны нарастить объем экспорта не менее, чем на 12%. Мы поставляем металлокор на все машинные компании из первой шестерки мировых производителей. Поэтому с каждым есть своя программа развития, сотрудничества.

Тем временем дополнительные возможности перед белорусскими экспортерами появляются на рынке Ирана. Должна расшириться и торговля с Вьетнамом, особенно в свете подписания соглашения о зоне свободной торговли с ЕАЭС. Положительным примером наращивания экспорта может послужить и Канада. После того, как эта страна сняла санкции в отношении Беларуси, поставки нашей продукции возросли в 11 раз. И это только за первый квартал 2016 года.