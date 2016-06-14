Бизнес-форум открывается в Минске: на нем обсудят расширение торгово-экономического сотрудничества Беларуси и Бельгии

Новости Беларуси. Возможности расширения торгово-экономического сотрудничества Беларуси и Бельгии обсудят во время бизнес-форума, который открывается 14 июня в Минске. На одной площадке встретятся представители наиболее перспективных областей взаимодействия, таких как строительная, пищевая, сельское хозяйство, а также аэрокосмическая промышленность. Отечественный рынок будет представлен шестью десятками компаний.

Подчеркну, что партнеры уже проявили заинтересованность в проведении семинаров для представителей белорусского бизнеса по вопросам сертификации продукции в Европейском союзе, а также организации совместных белорусско-европейских предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.