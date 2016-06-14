Бельгийцы заинтересованы в белорусской сельхозтехнике и IT-технологиях

Новости Беларуси. Диалог с экономическим эффектом. Белорусско-бельгийский бизнес-форум открылся 14 июня в Минске. Для участия в нем приехали представители более двух десятков компаний из Бельгии. Из строительной, пищевой, логистической, сельскохозяйственной и IT сфер. В рамках встречи также состоялась контактно-кооперационная биржа.

Отмечу, что Бельгия – один из постоянных торговых партнеров Беларуси. В списке европейских направлений белорусского экспорта эта страна занимает седьмую позицию, а товарооборот между королевством и республикой в прошлом году составил почти 400 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лоран Антоонс, генеральный директор компании по производству промышленного оборудования (Бельгия):

Я знаю, что Беларусь производит очень много продуктов пищевых. Мы сюда уже продавали линии для молочной промышленности. Сейчас я ищу партнеров по овощам и фруктам. Я думаю, что в Беларуси это будет легче, чем в России, например. Потому что здесь сельское хозяйство лучше организовано. Уже у меня с некоторыми из ваших производителей есть договоренность сегодня встретиться.

Карел Ван Хоребеке, президент Фламандской торгово-промышленной палаты (Бельгия), Почетный Консул Республики Беларусь во Фландрии:

Экономическая ситуация в Беларуси очень стабильная. К тому же ваша страна входит в Евразийский экономический союз. Это открывает для нас огромный рынок. Мы заинтересованы в вашей сельхозтехнике и IT-технологиях. Все это открывает огромные перспективы для бельгийских компаний.