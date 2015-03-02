Новости Беларуси. 2 марта — последний день предоставления декларации за 2014 год. В списке тех, кто обязан сообщить о дополнительных заработках, люди, например, продавшие во второй раз в течение пяти лет квартиру, гараж или земельный участок.

Необходимо также отчитаться о доходах тем, кто работал за границей либо получал денежные переводы из-за рубежа не от своих близких родственников. При этом сумма дохода должна превышать 38 миллионов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Декларация может быть подана лично, через представителя, отправлена почтой или с помощью электронных видов связи.

Как сообщили в Министерстве по налогам и сборам, декларации уже подали более 15 тысяч человек. Это на тысячу граждан больше, чем в 2014 году.

Светлана Шевченко, заместитель начальника главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь:

Есть граждане, которые имеют право представить декларацию. Они не обязаны, но имеют. Это лица, которые обращаются в налоговый орган за получением льгот. Таких, как социальный налоговый вычет или имущественный налоговый вычет. Социальный налоговый вычет — этот вычет связан с оплатой обучения граждан в учреждениях образования Республики Беларусь при получении первого высшего, первого среднего специального образования или первого специально-технического образования. Имущественный вычет — это вычет, связанный непосредственно со строительством либо приобретением жилья гражданами, нуждающимся в улучшении жилищных условий и состоящими на таком учете.