Беларусь заняла 48-е место в рейтинге стран с крупнейшими запасами золота

Новости Беларуси. Беларусь попала в ТОП-100 стран – крупнейших держателей золотых запасов в мире. Согласно рейтингу, составленному Всемирным советом по золоту, мы занимаем 3-е место среди стран СНГ и 48-ю строчку в мире.

Достаточное наличие этого «вечного» металла в золотовалютных резервах – один из важнейших показателей при оценке экономики страны. Драгоценные закрома внушительных объемов эксперты называют «хозяйским запасом».

По сути, это и есть один из основных факторов экономической стабильности и залог финансовой безопасности государства.

Отметим, возглавляют «золотой список» – США, среди стран СНГ лидирует Россия, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.