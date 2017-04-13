Беларусь является самым лучшим другом народа провинции Хунань: секретарь компартии региона КНР Ду Цзяхао

Новости Беларуси. В Беларуси может появиться представительство китайской провинции Хунань. Детали 13 апреля обсудили в Минске на встрече Александра Лукашенко с секретарем Комитета Коммунистической партии этого региона Поднебесной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Китайские иероглифы на белорусских МАЗах – одна из отличительных черт новой линейки машин. Три первых грузовика уже сертифицированы и готовы в промышленном масштабе сходить с конвейера.

Дмитрий Катеринич, генеральный директор ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»:

В наших планах построить завод в китайско-белорусском индустриальном парке. И вот в эту субботу мы заложим камень и начнется строительство завода по производству современной специальной техники.

Ду Цзяхао, секретарь комитета Коммунистической партии Китая провинции Хунань:

Сотрудничество между МАЗом и Zoomlion – это новый импульс развития. С провинцией Хунань оно может быть в машиностроении, сфере услуг, информатики. Думаю, уже в ближайшие 5 лет будут видны результаты нашей общей работы. В 50-х годах прошлого века наши МАЗы помогали проводить в КНР индустриализацию. Сегодня китайская компания Zoomlion – одна из мировых лидеров тяжелого машиностроения – стремится к нам, на «МАЗ». Два года назад она начала с Беларусью масштабный проект. Сейчас стороны на пороге, когда совместная работа начнет приносить плоды.

Хунань – это юго-восток Китая. Но вся Поднебесная сегодня стремиться на Запад через транспортный коридор «Шелковый путь 2.0». Он уже связал Беларусь и Китай узами стратегического партнерства.

Евгений Горин, СТВ:

Сейчас Беларусь реализует более 30 инвестиционных проектов за счет китайских кредитов на общую сумму около 6 миллиардов долларов. Гость из провинции Хунань, магистр китайско-европейской международный бизнес-школы, прекрасно понимает всю специфику нашего региона. А Беларусь – то, что сотрудничество с любым из регионов Китая – уже огромный потенциал для роста. Например, население Хунань – это 68 миллионов человек.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы заинтересованы в успешной реализации заключенных ранее контрактов, прежде всего – с компанией «Зумлион». В феврале этого года в свободной экономической зоне «Могилев» зарегистрировано белорусско-китайское предприятие по выпуску строительной и коммунальной спецтехники.

На заводе «Строммашина» готовятся к совместной сборке кранового оборудования. Мы надеемся, что компания «Зумлион» будет достойно работать и в индустриальном парке «Великий камень». С учетом предоставленных нами льгот она может быстрыми темпами наладить высокотехнологичное производство. И эта продукция будет пользоваться спросом не только в Беларуси, но в России и Европейском союзе. У нас есть возможность увеличить поставки в вашу провинцию пищевой, прежде всего молочной, продукции из Могилевской области. По железной дороге через Беларусь в Европу уже идут контейнеры с грузами, которые обратно возвращаются полупустыми. Мы могли бы загрузить их качественными молоком, йогуртами, мороженым, спрос на которые у вас растет буквально с каждым днем. Провинция Хунань не только развитый сельхозрегион, но и промышленный. Направлений для сотрудничества много.

Ду Цзяхао:

Беларусь является главным другом КНР, и самым лучшим другом народа провинции Хунань.