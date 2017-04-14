Здесь есть интерес: Беларусь и Китай будут совместно производить самосвалы

Предприятие планируют построить на территории КНР. Новые грани сотрудничества обсудили во время визита делегации из Поднебесной на «БелАЗ». Стороны рассмотрели сразу несколько совместных проектов, в том числе по поставке китайских высокотехнологичных деталей для белорусских большегрузов. Изготавливать их будет предприятие, которое занимает лидирующие позиции в мире по производству рельсовой техники и скоростных поездов.

Теперь две страны будут совместно производить самосвалы.

Чжоу Цинхэ, председатель правления компании по производству рельсовой техники (Китай): У белорусских предприятий есть общий характер. Это и долгая история, и способность к разработке новых видов продукции.

Я уверен, мы сможем найти варианты сотрудничества.

Виталий Вовк, министр промышленности республики Беларусь: Здесь есть интерес, потому что в провинции Хунань есть свои месторождения. Мы надеемся, что заинтересует продукция «БелАЗа».

Речь о расширении сотрудничества с провинцией Хунань 13 апреля шла и у Президента. Александр Лукашенко встретился с секретарем комитета Компартии этой провинции.

А 14 апреля делегация направится в Могилевскую область – между регионами давно установились прочные экономические связи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.