Снопков: «Выполняя поставленные задачи, мы выйдем на 8 млн тонн в продаже удобрений»

Новости Беларуси. Страна рассчитывает в 2023 году экспортировать 8 миллионов тонн калийных удобрений. Сложные вопросы логистики решены. Объемы продаж сохранены. Осталось найти способы сокращения затрат на доставку калия потребителям. Сегодня, 18 июля, во Дворце Независимости рассмотрели вопросы создания портовых мощностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До санкций ежегодно белорусские калийщики грузили по одному миллиону тонн калия в месяц. 12 – в год. Такие же возможности мы снова вернули. Плечо подставили российские партнеры. Но плечо доставки стало длиннее. Логистика дороже.

Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:

От двух до пяти раз, что касается перевалки. Соответственно, то, что касается увеличенного торгового пути, поскольку оно увеличено по определению, это тоже примерно в 2-2,5 раза. И при этом, выполняя поставленные задачи, мы выйдем на 8 миллионов тонн в продаже удобрений в этом году, при этом «Беларуськалий» работает с прибылью, он обеспечивает свою инвестиционную программу за полгода, вложив уже 600 миллионов белорусских рублей в инвестиции. Мы сегодня вторые в мире по объему производства калийных удобрений, поэтому это говорит о том, что система продаж выстроена эффективно, невзирая на вот те в разы возросшие затраты.