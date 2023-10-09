Снопков и гендиректор РЭЦ обсудили торгово-экономические отношения в рамках Союзного государства

Тему усиления белорусско-российской промкооперации с Вероникой Никишиной продолжили обсуждать в правительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сконцентрировались на торгово-экономической стороне отношений в рамках Союзного государства. По словам первого заместителя премьер-министра, благосостояние наших народов напрямую зависит от расширения такого сотрудничества.

Николай Снопков заверил, что правительство предметно рассмотрит текущие проекты с участием Российского экспортного центра и обозначит наиболее перспективные сценарии взаимодействия в разных сферах. В свою очередь Вероника Никишина обозначила сразу несколько многообещающих направлений. Среди них – финансирование инвестпроектов в Беларуси, поддержка совместных поставок в другие страны и поддержка российского несырьевого энергетического экспорта в интересах белорусских потребителей.