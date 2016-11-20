Слонимский мясокомбинат стал первым в Беларуси, получившим сертификат «халяль»: что это такое

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Главная задача для белорусских предприятий сегодня – выход на новые рынки сбыта. Эксперты говорят о необходимости получения сертификатов с новыми знаками качества.

Чтобы продавать, например, белорусскую колбасу в страны «Дальней дуги», необходим особый аттестат класса «халяль». Он означает, что в рецептуре мясной продукции соблюдены строгие требования для мусульманских стран. Сейчас в Беларуси несколько крупнейших мясокомбинатов проходят аттестацию, но одним из первых станет Слонимский мясокомбинат.

Цех сырокопченых колбас Слонимского мясокомбината. С недавних пор здесь создали новые рецептуры, которые уже покорили вкусы любителей фаст-фуда. Знаменитые пепперони для американских пицц, а еще куриные котлетки для сэндвичей мистера Сандерса из Кентукки делают здесь. Крупнейшие сети ресторанов быстрого питания из большого числа белорусских мясокомбинатов выбрали именно Слонимский.

Лариса Мацкевич, начальник цеха сырокопченых колбас ОАО «Слонимский мясокомбинат»:

Мы гибкие, мы участвуем и умеем подойти к любому потребителю, предложить вкус и внешний вид. Мы к этому готовы.

Каждый месяц здесь производят сотни тонн мясной продукции: от салями и ветчины до тушенки и консервов для домашних питомцев. Приоритетный рынок – Россия. Но главная задача для Слонимского мясокомбината – свою экспортную карту расширять. Над этим работают уже несколько лет.

Александр Кавецкий, генеральный директор ОАО «Слонимский мясокомбинат»:

Мы получили одними из первых сертификат «халяль» в СНГ. Мы прорабатываем вопрос отгрузки продукции «халяль» на страны дальнего зарубежья. Это, в частности, Объединенные Арабские Эмираты, Иран, Ирак.

Никаких добавок из свинины, тем более алкоголя. А еще забойщик животного должен быть обязательно мусульманин. Вот неполный список требований производителю мясной продукции, чтобы получить сертификат «халяль». К слову, ни один белорусский мясокомбинат не обладает подобным документом.

Уже на следующей неделе на упаковке с говядиной и некоторыми полуфабрикатами от Слонимского мясокомбината появится логотип «халяль».

Рустам Хасеневич, директор Белорусского центра стандартизации и сертификации Халяль, заместитель муфтия Беларуси:

Такие предприятия, как Слонимский мясокомбинат прошли модернизацию, у них высокий уровень производства и высокий уровень выпускаемой готовой продукции. И с этими продуктами они уже могут смело выходить на другие рынки.

Руководство Слонимского мясокомбината в тандеме с местной властью ищут варианты, как покорить и Евросоюз. Здесь уже есть собственный сценарий, как мясным деликатесам из Беларуси попасть на европейские прилавки.

Олег Таргонский, председатель Слонимского районного исполнительного комитета:

Развиваем инвестиционные проекты. У нас строится огромный свиноводческий комплекс с «БелДан» – это инвестиции, которые в следующем году начнут работать. По производству беконной свинины.

«Московская» или «Тещина» колбаски из Слонима, пожалуй, не нуждаются в представлении. Многие покупатели выбирают именно эти фирменные деликатесы на память о городе и белорусском гостеприимстве. А с каждым годом таких лакомств становится все больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.