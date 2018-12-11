Сколько стоит арендовать офис в Минске?

Рынок коммерческой недвижимости в столице бьёт антирекорды: в этом году суммарно построили немногим более 42 тысяч квадратных метров, рассказали в программе «Минск и минчане». Для примера, столько же было введено в 2012 году. А между тем, специалистов, занятых в деловой среде, с каждым годом становится всё больше. Только за последние 8 лет офисных служащих в Минске прибавилось минимум на 20 тысяч.

Денис Гавриленко, менеджер проектов по административной недвижимости:

В настоящее время абсолютное большинство компаний предпочитают не приобретать офисы, а арендовать. Причина – нежелание замораживать крупные суммы денег при покупке и желание оставаться мобильными. Спокойный спальный район на окраине или шумный, но логистически более удобный центр города. Как ни крути, цену на офис с большего формирует расположение. Практика показывает – выбирая между кабинетом на цокольном этаже жилой многоэтажки и помещением в бизнес-центре, предприниматель остановится на последнем. Денис Гавриленко:

Самыми желанными для арендаторов являются офисы В+. С одной стороны, помещение в таком бизнес-центре отвечает всем требованиям современности: как по техническим составляющим, так и по планировочным решениям. Но, при этом, они не так дороги по стоимости, как офисы наивысшего качества класса А. В среднем офисный «квадрат» наивысшего класса в Минске обойдется примерно в 70 рублей. Оптимальным по соотношению цена/качество риелторы называют помещения класса В+, такие стоят в районе 40 рублей, а самые экономные варианты – и вовсе в два раза дешевле.

Денис Гавриленко:

Обеспеченность машино-местами, уровень обслуживания здания. Например, класс В+ или класс А – это единая управляющая компания, что имеет свою важность в обслуживании бизнес-центра для арендаторов. Важную роль при выборе офиса бизнесмены отводят логистике: обращают внимание как на близость остановки общественного транспорта или метро, так и на наличие парковки. Сегодня подобные помещения легко найти в любом районе города. Самые дорогие из них чаще арендуют IT-компании. Денис Гавриленко:

Застройщики стараются учитывать состояние рынка и уже строят бизнес-центры, учитывая существующий дефицит и потребность арендатора. А эти люди лучше остальных знают: информация стоит больших денег. Команда, которая несколько лет назад ютилась в кабинетах бизнес-инкубатора, сегодня арендует офис в центре столицы с панорамным видом на Троицкое предместье и Верхний город.

Яков Бута, руководитель стрингер-платформы:

Мы в этом здании уже почти 4 года. Оно нам очень нравится. Были сначала на 17-ом этаже, потом нашли более выгодное предложение и переехали на 13 этаж, и сейчас поднялись на 2 этажа выше, потому что чуть больше офис нашли по хорошей цене и с зонированием.

Переговорная, 2 просторных кабинета и импровизированная кухня. Этим помещениям ещё только предстоит стать элитным офисом. Компания переехала в него неделю назад. За это время успели справить новоселье, сделать косметический ремонт, а прямо сейчас избавляются от старой мебели. Яков Бута:

Прошлый офис – он был open space, он был не маленький, но это было одно большое пространство. Когда к нам приходили клиенты или нужны были переговоры, то это всё было в общем пространстве или нам надо было идти в кафе вниз. Сейчас это можно проводить у нас в офисе. Цена вопроса – 28 рублей за квадрат. Довольно аппетитное предложение, если учесть, что средняя стоимость офиса в здании переваливает за 40 рублей. Яков Бута:

Помещение, в котором мы находимся – это помещение для продюсеров и редакторов. Это те люди, которые орут 24/7, созваниваются со стрингерами, с клиентами, продюсируют съёмки. Здесь особая атмосфера. Площадь офиса – 115 квадратных метров. От рассвета до заката в нём трудятся 15 человек. Квадратуры более чем достаточно, отмечает руководитель платформы. Яков Бута:

Это помещение, в котором трудятся те люди, которые занимаются непосредственно платформой. Это разработчик, маркетолог, операционный директор. Нам нужна чуть более спокойная атмосфера, чтобы можно было сконцентрироваться, вникнуть в задачу глубоко. У меня раньше был свой личный кабинет, но я понял, что в этом нет необходимости, и абсолютно комфортно работать вместе с ребятами, быстрее решаются вопросы. Компания организует съёмки почти в любой точке мира. Выручка – около 20 тысяч рублей в месяц, чистая прибыль – 6-8. В планах – открыть сервис по подписке. От стратегических планов до планирования презентов клиентам и партнёрам на ближайший Новый год. Пока компания молодая, чёткого деления на обязанности нет. Каждый сотрудник занимается буквально всем. Благо, условия позволяют делать это с удовольствием.