Новости экономики за 10.12.2018

Новости Беларуси. Инфляция в Беларуси в ноябре составила 0,6 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такую информацию обнародовал Национальный статкомитет. Планируется, что по итогам года этот показатель не превысит 6 %. А в 2019 году будет на уровне 5 %. Подробнее о деловых событиях дня наш экономический обозреватель Наталья Надольская. КРЕДИТ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ Сотни предприятий малого и среднего бизнеса Беларуси получат возможность пользоваться кредитами с более длительными сроками погашения благодаря новым ресурсам, предоставленным Европейским банком реконструкции и развития.

50 миллионов евро привлек один из коммерческих банков страны, 15 из которых выделил ЕБРР, остальные – средства других европейских банков. Сделка выгодна и самому банку: это поможет расширить деятельность на международном рынке и увеличить партнерскую сеть. Ставка по кредиту будет выставляться индивидуально по каждой сделке. Ориентироваться будут на стоимость суверенных бондов. ПРЕКРАТИТЬ СЖИГАНИЕ УГЛЯ Глобальные инвесторы, управляющие 32 трлн долларов, призывают прекратить сжигание угля. А конкретно – отказаться от угольных электростанций по всему миру.

Без принятия конкретных действий по борьбе с глобальным потеплением мировые экономические потери могут составить 23 трлн долларов в год. Этот постоянный экономический ущерб будет почти в четыре раза превышать масштабные воздействия мирового финансового кризиса 2008 года. Глобальные инвесторы также хотят прекратить предоставление субсидий на уголь, нефть и газ, которые МВФ оценивает в 5 трлн долларов в год. ПРОДЛИТЬ СОКРАЩЕНИЕ ДОБЫЧИ НЕФТИ